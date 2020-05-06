اندلاع حريق كبير في مبنى سكني متعدد الطوابق في الإمارات

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، مساء الثلاثاء، إن فرق الدفاع المدني التابعة للإمارة تعمل للسيطرة على حريق اشتعل في برج سكني بمنطقة النهدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني حريصة على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين، مشيرة إلى أنه نتج عن الحريق لغاية

اللحظة 7 إصابات خفيفة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أنه ورد بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ،

وتم إخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجاري إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة.

وأفاد الدفاع المدني بأنه استخدم الطائرات المسيرة لمعاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.

وأفاد شهود عيان من سكان برج "ألكو" بأن الحريق نشب في الطوابق السفلي للبرج وبالتحدي الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج.