تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقارنة مع 52 أمس الاثنين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عددالمتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 50 شخصا، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.
وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفينفي العاصمة بلغت حتى الآن 866 شخصا، بعد أن كانت 816 في الإحصائية السابقة.
ويشير معدل اليوم إلى تراجع طفيف لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 1 مايو 37 حالة، وفي 2 مايو 34، وفي 3 مايو 35، وفي 4مايو 52.
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