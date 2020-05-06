وزير إيطالي: الحكم الألماني بشأن مشتريات البنك المركزي غير مؤثر

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، إنه متأكد من أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الألمانية بشأن مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات لن يؤثر على نشاط البنك في شراء السندات.

وأشار جوالتيري أمام جلسة استماع لمجلس الشيوخ الإيطالي إلى أن القضاة الألمان طالبوا الحكومة الألمانية بالحصول على إيضاحات من البنك المركزي الأوروبي بشأن مشترياته

من السندات.

وقال جوالتيري "أنا متأكد من أن هذه الإيضاحات ستأتي بسرعة ولذلك لن يكون للحكم أي تأثير عملي".

وأضاف أنه في هذه الحالة "سيظل بوندسبنك (البنك المركزي الألماني) جزءا نشطا من السياسة النقدية الأوروبية ولذلك سيواصل شراء سندات الحكومة الألمانية".

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كانت المحكمة الدستورية العليا في

ألمانيا قد أصدرت حكما يؤيد إلى حد كبير العديد من الدعاوي ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو منذ عام 2015.

وذكر القضاة أن قرارات البنك المركزي مخالفة للاختصاص، مضيفين أن الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني (بوندستاج) انتهكا حقوقا أساسية عبر عدم قيامهما بشيء حيال هذا البرنامج.

لكن القضاة لم يجدوا أي دليل على أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهك حظر التمويل النقدي لميزانيات الدول الأعضاء.