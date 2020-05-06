مطالبات بإلغاء الديون الإفريقية



أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن الحل الوحيد لتفادي التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الدول الإفريقية يكمن في إلغاء مديونيتها الخارجية نظرًا لحجم التحديات المختلفة التي تواجهها، حاثًا حركة عدم الانحياز على دعم هذا المطلب. ودعا خلال كلمته في أعمال القمة الطارئة لدول عدم الانحياز التي عقدت أمس في أذربيجان، قادة دول حركة عدم الانحياز إلى الدفع باتجاه المزيد من تضافر الجهود والخبرات وتكثيف التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم للرد بأساليب قوية ومبتكرة على التحديات الجسيمة. واستعرض الغزواني الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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