وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، طالت 13 فلسطينياً، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس اللواء بلال النتشة.
واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من جانبها، الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين، مفيدةً بأنه يتم اقتحام المنازل المقدسية بقوات كبيرة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال، حيث تفتش البيوت والمساكن بطريقة استفزازية، وتنفذ اعتقالات وتسلم بلاغات لمراجعة الشاباك والمخابرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.