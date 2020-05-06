الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 13 فلسطينيًا من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، طالت 13 فلسطينياً، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس اللواء بلال النتشة.

واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من جانبها، الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين، مفيدةً بأنه يتم اقتحام المنازل المقدسية بقوات كبيرة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال، حيث تفتش البيوت والمساكن بطريقة استفزازية، وتنفذ اعتقالات وتسلم بلاغات لمراجعة الشاباك والمخابرات.