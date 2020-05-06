التحقيق في تحطم طائرة بالصومال



دعت كينيا، أمس، الحكومة الصومالية إلى تحقيق عاجل في حادث تحطم طائرة شحن خاصة في الصومال، أسفر عن سقوط قتلى، وسط أنباء غير مؤكدة بأنها ربما تم إسقاطها. وكانت طائرة الشحن الخاصة تنقل إمدادات للاستخدام في مكافحة فيروس كورونا عندما تحطمت في بلدة باردال في إقليم باي الجنوبي، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الستة. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الكينية: «تحث حكومة جمهورية كينيا حكومة الصومال والمنظمات الدولية على إجراء تحقيق شامل وسريع بهذا الشأن لأنه يؤثر على العمليات الإنسانية في وقت الحاجة».

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