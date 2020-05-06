كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميركل: السيطرة على كورونا ممكنة بشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها في إمكانية السيطرة على عدوى فيروس كورونا إذا لم يتعد معدل الإصابات الخطيرة حداً معيناً.

وفي جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، قالت ميركل، وفقاً لما نقله مشاركون عنها اليوم الثلاثاء، إن تتبع سلسلة المخالطات ينبغي أن يستمر طالما بلغ معدل الإصابات الخطيرة 50 حالة لكل 100 ألف نسمة، مشيرة إلى أن هذا التتبع سيمنع العدوى من الانتشار بسهولة.

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في الوقت نفسه، حذرت ميركل من التخلي عن إعادة تتبع سلسلة العدوى.

وتنوي ميركل عند لقائها عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات غداً الأربعاء، السماح للولايات بتحديد كيفية المضي قدماً في مكافحة كورونا في بعض القطاعات، وفقاً لتقديرها للوضع الإقليمي فيها.

وكانت صحيفة "بيلد" قد أوردت شيئاً مشابهاً في تقرير، قالت فيه إن رئيس ديوان المستشارية الألمانية هلغه براون، أعرب في لقاء له مع رؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات، عن تأييده للعودة إلى تطبيق القيود التي كانت مفروضة في 20 أبريل الماضي، في أي دائرة يظهر فيها معدل الإصابات بأكثر من 50 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة لمدة 7 أيام، شريطة ألا تكون الحالات قد ظهرت في مكان مثل دور المسنين.