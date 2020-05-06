كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يعلن تسجيل 230 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كوومو، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 230 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل عدد الوفيات إلى 19645.

وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات حيث هبط هذا المعدل إلى 659 حالة مقابل 717 في البيانات السابقة، وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى نحو 9600 مقارنة مع 9647 في إحصائية أمس الاثنين، إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة، وبلغت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة حتى اليوم في نيويورك 318953 حالة.

وحذر كوومو من جديد من مخاطر الاستعجال في رفع القيود المفروضة في ظل الجائحة بولايته، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكلف مزيدا من الوفيات، فيما شدد على أن "حياة إنسان لا تقدر بثمن".

وأوضح أن سلطات ولايته ستعمل مع صندوق بيل ومليندا غيتس لإصلاح نظام المدارس، مضيفا: "يجب علينا إعادة البناء لكي يكون الوضع أفضل مما كان عليه".

كما جدد انتقاداته للسلطات المركزية في واشنطن، مبينا أن الحكومة الفدرالية هي من تتحمل المسؤولية عن أي إدارة سيئة حصلت في هذه الفترة.

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