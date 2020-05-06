مستشار العثماني ينفي دعم الحكومة لمؤسسات التعليم الخصوصي: خبر زائف

نفى مستشار لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن يكون قد تقرر دعم لمؤسسات التعليم الخصوصي، يستخلص من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، وفق ما نشرت بعض المواقع.

وأكد محمد العيادي، مستشار رئيس الحكومة، في بيان توضيحي، أن ما روجته بعض المواقع بشأن قرار الحكومة تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، وهو ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، هو قرار مزعوم وخبر زائف لا علاقة له بالحقيقة، وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نفاه أمام البرلمان، يقول العيادي.

وأكد المتحدث أن أن الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة أو قطاع خاص بغض النظر عن مجالات العمل، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق معايير وشروط محددة في مرسوم نشر بالجريدة الرسمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أن لوبي المدارس الخاصة قد استطاع أن يمتص الغضب الشعبي والنقابي، وأن يضغط على حكومة العثماني ليتمكن من استفادة آلاف المدارس الخصوصية من دعم صندوق تدبير الجائحة.