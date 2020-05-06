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محكمة  بني ملال تحدث منصة إلكترونية خاصة بشكايات العنف ضد النساء والأطفال 

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في بني ملال، بلاغا ينهي من خلاله إلى عموم المواطنين والمواطنات، أنه بفعل استمرار إجراءات الحجر الصحي بالبلاد، الناتج عن انتشار جائحة كوفيد-19، تم إحداث منصة إلكترونية، لمعالجة قاضيا العنف ضد النساء، والأطفال.

وأوضح البلاغ، أنه تم إحداث هذه المنصة بناء على دورية صدارة عن رئاسة، النيابة العامة بهذا لخصوص حيث سيتم استقبال شكايات المواطنين، والمواطنات من هذه الفئة عبر الرابط التالي:

http://parquettepibencov1.wixsite.com/website-1

وأكد البلاغ أنه يمكن، أيضا، بعث كافة الشكايات، والتظلمات عبر البريد الإلكتروني المحدث لهذا الغرض، أو الاتصال بالنيابة العامة عبر أرقامها:

[email protected]

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