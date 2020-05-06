بعد تنازلهما عن الحياة الملكية.. هاري وميغان يصدران كتاب “العثور على الحرية”

قرر الأمير هاري وزوجته، ميغان، تحويل حكايتهما إلى كتاب يتكلف بكتابته صحافيون متعاطفون، ويصدر، لاحقا، بعنوان “العثور على الحرية: هاري وميغان وإيجاد حياة ملكية معاصرة”.

واتفق هاري، وميغان مع دار النشر البريطانية “هاربر كولينز يو كيه” لنشر الكتاب في بريطانيا، فيما اختارا دار النشر الأمريكية “داي ستريت بوكس” لنشره في الولايات المتحدة.

ويرتقب أن يتاح الكتاب للبيع، يوم 11 من شهر غشت المقبل، ويشارك في كتابته الصحافي، أوميد سكوبي، محرر مجلة الموضة “بازار”، الصادرة عن هاربر، وكارولين دوراند، محررة الشؤون الملكية في مجلة “إيل”.

وأكد الصحافيان، اللذان يكتبان قصة هاري، وميغان، أنهما يهدفان إلى تصويرهما حقيقيان، ونقل الصورة الكاملة للمتلقي، كما يتطرق الكتاب لـ”الشائعات الكثيرة والتصورات الكثيرة الخاطئة، التي يعانيها الزوجان”.