شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سجال تويتري بين “حمد بن جاسم” و “جوعان بن حمد” تكشف وجود صراعات داخل تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق-الرياض أكد عراب الخراب القطري حمد بن جاسم، على وجود صراعات ونزاعات داخلية في قطر؛ من خلال التغريد مجددًا عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.

وخرج رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، عن صمته، بعد أنباء عن قيامته بمحاولة انقلاب على تميم بن حمد، على خلفية توجيه الأخير بالتحقيق معه في قضايا فساد.

وقال “بن جاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة، فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من أموال شعوبهم.

وأضاف: إذا أراد أحد أن يشتكي على فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة.

من جانبه رد جوعان بن حمد في تغريدة على بن جاسم قال فيها ‏العاجز عن بلوغ أهدافه بوسائله وإمكانيات واقعه يميل إلى بلوغها بأماني الخيال واختلاق الأحداث والقصص.

واضاف هذه بلاد طالما تحطمت على صخرتها المخططات وتحولت أحلام أعدائها إلى كوابيس.

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