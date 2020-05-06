شكرا لقرائتكم خبر عن «تغريدة تثير الشك».. هل يُدير الأمن القطري حساب «بن جاسم»؟ والان نبدء بالتفاصيل

بعدما حذف تغريدة أمس، فاجأ رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، الجميع بتغريدة جديدة، اليوم، لكنها أثارت إندهاش المتابعين، الذين شككوا في أن يكون «بن جاسم» كتبها بنفسه.

ونشر الحساب الرسمي لحمد بن جاسم التغريدة التى جاء فيها: «كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة».

وعلق أحد المغردين قائلا: «هذا الذي كتب التغريدة ليس حمد بن جاسم، ونعرف الذي كتبها من جوال حمد بن جاسم في قسم أمن الدولة».. وكتب آخر: «الأسلوب ليس أسلوب حمد بن جاسم من ماسك الحساب ياترى».

وسيطرت حالة من القلق على الأجهزة الرسمية في قطر، أول أمس، بعد تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى إطلاق الرصاص الحي ودوي انفجارات، وتحليق مروحيات في سماء العاصمة الدوحة ومدينة الوكرة الواقعة على الساحل الشرقي الجنوبي. وتصدر هاشتاج «الوكرة» و«انقلاب فى قطر» موقع «تويتر».

ورجح نشطاء معارضون قطريون انقلاب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم على أمير قطر تميم بن حمد ردا على قرار الأخير بالتحقيق مع شركة يمتلكها حمد بن جاسم تسببت في انهيار مستشفى ميداني في الدوحة لعلاج مصابي فيروس «كورونا»، فيما قال آخرون إن القوات التركية في قطر وراء أصوات الانفجارات والرصاص الحي وأنها تشتبك مع قوات قطرية وتحرك دبابات نحو قصر تميم من دون توضيح الأسباب.