الغبان: تحالف الفتح متماسك وسيكون موقفنا من حكومة الكاظمي موحد

وقال الغبان، في تغريدة له على موقع تويتر، إن تحالف الفتح متماسك، مؤكدا سيكون موقفنا من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة موحد.

واضاف الغبان، أن هذا لا يمنع من التباين في وجهات النظر والاراء من قبل الكتل المنضوية في تحالف الفتح او من قبل نواب كتلة التحالف.

