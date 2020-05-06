محلل ليبي: أردوغان يريد قاعدة "الوطية" لتهديد دول الجوار

قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني إن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان يحرك مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للسيطرة على قاعدة الوطية لتهديد دول الجوار.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن مليشيات السراج تضع قاعدة الوطية العسكرية، غربي البلاد، على رأس المناطق التي تريد السيطرة عليها، خلال صراعها الحالي مع الجيش الليبي لتنفيذ تعليمات أردوغان.

وأشار "الترهوني" إلى أن القاعدة المقصودة لها موقع استراتيجي مهم، خاصة أنها تغطي كل المنطقة الغربية، وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية داخل طرابلس، وداخل الدول المحيطة أيضا.

وتعد قاعدة الوطية الجوية، أكبر بنية تحتية عسكرية، وتستطيع استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، وتم بناؤها على أساس التحصينات المحيطة بها "التضاريس الجغرافية".

وأوضح المحلل العسكري أن مليشيا "فجر ليبيا" حاولت دخول قاعدة الوطية لكنها فشلت، لافتاً إلى أن مليشيات السراج لن تستطيع السيطرة عليها دون غطاء جوي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تصدت قوات الجيش الليبي، لهجوم فاشل شنته مليشيات تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

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وتم الهجوم بمشاركة المرتزقة السوريين تحت غطاء من الطائرات التركية المسيرة.

وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 25 مسلحا، وأصيب نحو 170 آخرين من المليشيات الإرهابية في هجومها على القاعدة.





وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الثلاثاء: إن مليشيات السراج شنت هجوما على قاعدة الوطية تحت غطاء جوي تركي.

وأضافت: "كالعادة، وحدات الجيش الليبي كانت لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة الفاشلة".

وقاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي طرابلس هي أكبر قاعدة جوية بالبلاد، ويخشى قادة المليشيات من القاعدة التي تنطلق منها طائرات الجيش الليبي لاستهداف الإرهابيين بالمنطقة، وقد حاولوا عدة مرات استهداف القاعدة واقتحامها منذ عام 2014 وباءت جميع تلك المحاولات بالفشل.

