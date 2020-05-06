واشنطن: ما أعلنه مادورو "حملة تضليل ضخمة"

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّ ما أعلنه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إحباطه مؤامرة "لغزو" بلاده شارك فيها مواطنان أميركيان اعتقلتهما كراكاس هو مجرد "ميلودراما" و"حملة تضليل ضخمة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تعليقاً على الاتهام الذي وجّهتهه كراكاس لواشنطن بالتآمر للإطاحة بنظام الرئيس الاشتراكي إنّ "هناك حملة تضليل ضخمة يقوم بها نظام مادورو، مما يجعل من الصعب فصل الحقائق عن الدعاية".
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