شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: برتوكول القيمة المضافة مازال مطبقًا على الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبو بكر الضوة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقيب رجائى عطية تواصل مع وزير المالية بشأن تجديد برتوكول القيمة المضافة للمحامين، مضيفا أن البرتوكول مازال مطبق على المحامين، وأنه عند رفع الدعوى يدفع المحامى النسبة أو الضريبة المحددة فى البرتوكول.

وأضاف أبو بكر الضوة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لقاء النقيب رجائى عطية مع وزير المالية يأتى من أجل تطبيق برتوكول القيمة المضافة رسميا بعد انتهاء مدة البرتوكول .

وعن مصير النقابات الفرعية عقب انتهاء ولاية مجالس إدارتها، ذكر أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن مجلس النقابة سيحدد فى أول اجتماع له ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية وذلك بعد تشكيل هيئة المكتب له.

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وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه من قبل رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

وأكد رجائي عطية نقيب المحامين، أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وتابع رجائى عطية: "أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".