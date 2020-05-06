شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"صحة البرلمان" يشرح أهم اختصاصات المجلس الطبى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المشروع بقانون المحال للجنة بشأن إنشاء المجلس الصحى المصرى، يتضمن فكرة جيدة، نظرا لأهمية وجود وإنشاء هذا المجلس، موضحا أنه يمكن تسميته المجلس الطبى المصرى.

وأضاف رضوان، لـ"الخليج 365"، أن المجلس الطبى المصرى، سيكون عمله استراتيجى، ينسق بين وزارة الصحة والجامعات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ونقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى، فيما يخص الملفات المعنية والمشتركة المرتبطة بالصحة. وتابع مكرم رضوان: "وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والخدمات الطبية فى وزارتى الدفاع والداخلية ونقابة الأطباء، ينفذوا مايخطط له المجلس الطبى المصر"، موضحا أن هذا المجلس يتبعه لجان لها الأحقية فى كثير من القرارات التى تخص المنظومة الصحية، مثل لجنة المسئولية الطبية، التى ستكون هى المنوطة بالتحقيقات فى أخطاء المهنة بدلًا من نقابة الأطباء.

وأشار إلى أن المجلس الطبى المصرى، يجب أن يتولى اعتماد شهادات الدراسات العليا بدلًا من رئاسة الزمالة المصرية، وتعديل التكليف والدرجات الوظيفية، وتحديد ساعات العمل وأماكن الخدمة لكل المنتسبين بسهولة ويسر، وعلى الجميع تنفيذ ما يراه المجلس فى صالح المنظومة.