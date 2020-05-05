منظمة الصحة: عدد الإصابات بكورونا عبر العالم تجاوز 3.5 مليون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 3.5 مليون حالة، بينما توفي أكثر من 243 ألف شخص بسبب المرض.

ووفق أحدث البيانات التي قدمتها المنظمة، على موقعها الرسمي، فقد تم تسجيل أكثر من 81 ألف و400 حالة إصابة بالمرض على مدار الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 3 مليون و517 ألف و345 حالة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم بما يقرب من 3800 حالة وفاة، إلى 243 ألف و401.