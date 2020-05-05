إيلام جاي يعود ب”أنا محجور بالبيت”-فيديو

ليأطلق الفنان المغربي إيلام جاي، أخيرا، فيديو كليب تحت عنوان “أنا محجور بالبيت وهذه قصتي” يبعث من خلاله رسائل أمل في ظروف كورونا الصعبة.

وأشرف إيلام جاي على العمل بنفسه، حيث تكلف بكتابة الكلمات وإخراج الكليب، وتنفيذه.

وضمن إيلام جاي عمله رسالة مفادها أنه من الضروري على الفرد، محاسبة نفسه عن دوره في الحياة ليكتشف أخطاءه ويقوم بتصحيحها.

وحاول إيلام من خلال العمل الجديد، التعبير عن رسالة أخرى، هي أنه من الممكن الحجر على أجسادنا داخل البيوت، لكن تضل عقولنا وأفكارنا دائما بكامل حريتها.

ويهدف إيلام جاي بالفيديو كليب الجديد، الوصول لفئات مختلفة من الجمهور، من دول عديدة، حيث تم طرحه ب6 لغات منها العربية الانجليزية والفرنسية.