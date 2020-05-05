مختبر خصوصي بطنجة يقدم وجبات إفطار مجانية للأطر الطبية في قسم كوفيد-19

بادرت إحدى المختبرات الخاصة للأدوية في مدينة طنجة، إلى التكفل بتوفير وجبات الإفطار بشكل مجاني، لمدة 5 أيام لفائدة الأطباء، والممرضين، الموجودين في جناح كوفيد-19 في المستشفى الجهوي محمد الخامس في طنجة، وذلك بعد احتجاجهم في وقت سابق عن سوء الأغذية المقدمة من طرف إدارة المستشفى.

وأفاد مصدر نقابي في قطاع الصحة، بأنه تن توفير الأكل بجودة جيدة، فيما يخص وجبة الإفطار الرمضاني، والعشاء، وهو ما لقي استحسانا كبيرا من طرف العاملين في المستشفى المذكور.

وشهد مستشفى محمد الخامس، مطلع الأسبوع الماضي، حالة غليان، واحتجاج من طرف الأطباء، والممرضين، الذين رفضوا تناول وجبة الإفطار المقدمة لهم من طرف إدارة المستشفى، واشتكوا منها.

يذكر أن مدينة طنجة، شهدت أكبر عدد من المصابين (509) بالفيرورس على صعيد الجهة.