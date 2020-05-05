يعلمون بالمقلب مسبقا..  80 ألف درهم تعويضا للفنانين ضيوف فيفي عبدو 

يجد عدد من الفنانين المغاربة، نفسهم في مرمى انتقادات وهجوم من طرف الجمهور، حيث تلحقهم اتهامات بعد مشاركتهم في برنامج “خلي بالك من فيفي” من بينها التمثيل في مقلب على علم به مقابل الحصول على مقابل مالي.
و تلاحق الفنانين المغاربة المشاركين في مقلب فيفي عبدو الذي يبث على قناة “إم بي سي 5” ، تهمة البحث عن المال على حساب ثقة الجمهور، وقد أشارت تسريبات أن ضيوفه المغاربة يتلقون مقابل مالي يصل إلى 80 ألف درهم.
وبخصوص فبركة المقلب، أوضحت تقارير إعلامية أن فئة من الفنانين تكون فعلا على علم مسبق به، عكس فئة أخرى لا تعلم أنها تشارك في برنامج للكاميرا الخفية، وقد واجهة إدارة البرنامج صعوبة في إقناعهم بالموافقة على عرض حلقاتهم مقابل تعويض مالي، تؤكد التقارير.
هذا ويتكلف برنامج فيفي عبدو بمصاريف تنقل الفنانين المغاربة إلى مصر، وإقامتهم كذلك.
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