شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك: نقل 15 طفلاً إلى المستشفيات بأعراض غامضة والان نبدء بالتفاصيل

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الثلاثاء، في تحذير صحي عاجل إنه تم نقل 15 طفلا إلى المستشفيات بمدينة نيويورك بأعراض غامضة ربما يكون مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح دي بلاسيو، أن أربعة من الأطفال تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد19- التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، بينما كان لدى ستة أطفال أجسام مضادة، مما يوحى أنهم أصيبوا بالفيروس.

وكتب العمدة على موقع تويتر: "لم نشهد أي وفيات بعد، لكننا نشعر بقلق بالغ مما نرى". وتابع: "نتعلم كل يوم كيف يؤثر كوفيد19- في الجسم. إنه مرض شرس".

وحث الآباء على طلب مساعدة طبية فورية إذا ظهرت على طفلهم أعراض حمى مستمرة أو حكة أو ألم في البطن أو قيء.