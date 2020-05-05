نيويورك: نقل 15 طفلاً إلى المستشفيات بأعراض غامضة

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وأوضح دي بلاسيو، أن أربعة من الأطفال تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد19- التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، بينما كان لدى ستة أطفال أجسام مضادة، مما يوحى أنهم أصيبوا بالفيروس.
وكتب العمدة على موقع تويتر: "لم نشهد أي وفيات بعد، لكننا نشعر بقلق بالغ مما نرى". وتابع: "نتعلم كل يوم كيف يؤثر كوفيد19- في الجسم. إنه مرض شرس".
وحث الآباء على طلب مساعدة طبية فورية إذا ظهرت على طفلهم أعراض حمى مستمرة أو حكة أو ألم في البطن أو قيء.
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