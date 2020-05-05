شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7.. إخماد حريق في برج سكني بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد البلاغ لغرفة العمليات، أمس، وعلى إثره سارعت فرق الدفاع المدني من مراكز سمنان والمينا والنهدة إلى موقع حادثة الحريق للعمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين فيه.
واستخدم الدفاع المدني الطائرة المسيرة "الدرونز" في معاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7.. إخماد حريق في برج سكني بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.