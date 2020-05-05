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إصابة 7.. إخماد حريق في برج سكني بالشارقة

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تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب ببرج سكني يتكون من 49 طابقاً بمنطقة النهدة، ونتج عن الحادث 7 إصابات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق وسائل إعلام محلية.

أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد البلاغ لغرفة العمليات، أمس، وعلى إثره سارعت فرق الدفاع المدني من مراكز سمنان والمينا والنهدة إلى موقع حادثة الحريق للعمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين فيه.

واستخدم الدفاع المدني الطائرة المسيرة "الدرونز" في معاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.

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