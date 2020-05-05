شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» في أمريكا تتجاوز 70 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 70 ألفا اليوم الثلاثاء، بينما رفع نموذج رئيسي للتوقعات تقديره السابق للوفيات إلى المثلين تقريبا.

وأظهرت الاختبارات إصابة نحو 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة بكوفيد-19، وهو ما يزيد على إجمالي المصابين في الدول الست التالية لها من حيث رقعة التفشي، وهي إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ورفع نموذج أبحاث بجامعة واشنطن، أمس الاثنين إلى المثلين تقريبا توقعاته لعدد الوفيات في الولايات المتحدة لما يزيد على 134 ألفا في الرابع من أغسطس.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أشد فتكا من أي موسم للإنفلونزا منذ عام 1967 عندما توفي نحو مائة ألف أمريكي.