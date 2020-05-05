شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. ليبيا تسجل زلزالاً بقوة 4.5 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه جرى لليوم الرابع على التوالي تسجيل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر. وبين المركز أن المركز السطحي للزلزال يقع بالبحر المتوسط ويبعد حوالي 250 كيلومترا شمال شرق مدينة طبرق.

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