شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 330 وفاة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 330 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25531 حالة وفاة. وأوضحت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيان أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لا يزال مرتفعاً، إذ بلغ المجموع 3430 حالة حرجة، فيما شهد عدد المرضى في المستشفيات انخفاضًا بالعدد الإجمالي بواقع 773 مريضاً، من أصل 24755 مريض.

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