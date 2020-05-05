افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانقاذ ثلاثة من طاقم الساحبة الغارقة في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.
وغرقت ساحبة عراقية ضمن حدود ميناء ام قصر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البصرة ليل الثلاثاء، فيما اشار مصدر الى أن الساحبة مسماة بالصالحية.
وقال النائب عن البصرة كاظم الحمامي لـ الخليج 365، في وقت سابق ان "سفينة الصالحية العراقية غرقت قبل قليل في مدخل ميناء ام قصر الشمالي، بسبب انقلابها بعد تعرضها الى عاصفة ترابية شديدة القوة".
واضاف الحمامي، ان "زوارق القوة البحرية العراقية تقوم بعملية انتشال الطاقم"، مشيرا الى ان "هناك صعوبة في ذلك لان الوضع ليلا والطقس مترب ومدى الرؤية شبه معدوم".
كانت هذه تفاصيل خبر انقاذ ثلاثة من طاقم الساحبة الغارقة في ميناء ام قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.