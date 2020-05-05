انقاذ ثلاثة من طاقم الساحبة الغارقة في ميناء ام قصر

وابلغ المصدر، الخليج 365، إن البحث مستمر وسط صعوبة الرؤية نتيجة الغبار.

وغرقت ساحبة عراقية ضمن حدود ميناء ام قصر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البصرة ليل الثلاثاء، فيما اشار مصدر الى أن الساحبة مسماة بالصالحية.



وقال النائب عن البصرة كاظم الحمامي لـ الخليج 365، في وقت سابق ان "سفينة الصالحية العراقية غرقت قبل قليل في مدخل ميناء ام قصر الشمالي، بسبب انقلابها بعد تعرضها الى عاصفة ترابية شديدة القوة".

واضاف الحمامي، ان "زوارق القوة البحرية العراقية تقوم بعملية انتشال الطاقم"، مشيرا الى ان "هناك صعوبة في ذلك لان الوضع ليلا والطقس مترب ومدى الرؤية شبه معدوم".