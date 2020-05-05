اعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الثلاثاء، عن غرق سفينة عراقية في مدخل ميناء ام قصر.

وقال الحمامي في حديث لـ الخليج 365، ان "سفينة الصالحية العراقية غرقت قبل قليل في مدخل ميناء ام قصر الشمالي، بسبب انقلابها بعد تعرضها الى عاصفة ترابية شديدة القوة".

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واضاف الحمامي، ان "زوارق القوة البحرية العراقية تقوم بعملية انتشال الطاقم"، مشيرا الى ان "هناك صعوبة في ذلك لان الوضع ليلا والطقس مترب ومدى الرؤية شبه معدوم".

وتابع انه "لا توجد لدينا تقارير من هو الناجي من الطاقم ومن الذي غرق".