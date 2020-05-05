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غرق سفينة عراقية في مدخل ميناء ام قصر

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اعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الثلاثاء، عن غرق سفينة عراقية في مدخل ميناء ام قصر.

وقال الحمامي في حديث لـ الخليج 365، ان "سفينة الصالحية العراقية غرقت قبل قليل في مدخل ميناء ام قصر الشمالي، بسبب انقلابها بعد تعرضها الى عاصفة ترابية شديدة القوة".

 

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واضاف الحمامي، ان "زوارق القوة البحرية العراقية تقوم بعملية انتشال الطاقم"، مشيرا الى ان "هناك صعوبة في ذلك لان الوضع ليلا والطقس مترب ومدى الرؤية شبه معدوم".

 

وتابع انه "لا توجد لدينا تقارير من هو الناجي من الطاقم ومن الذي غرق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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