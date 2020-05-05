الفتلاوي بشأن تشكيل الحكومة: على الكتل ان تصوت وفق مصلحة البلد

شددت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، على ضرورة حسم ملف تشكيل الحكومة، داعية الى الاخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه البلد. وقالت الفتلاوي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "ندعو الكتل السياسية الى حسم ملف تشكيل الحكومة وان يأخذوا بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه البلد سواء الامنية او المالية او الصحية". وشددت ان "تكون خياراتهم بالتصويت وفق مصلحة البلد وليس المصالح الشخصية"، مشيرة الى "اننا نتطلع لحكومة خدمية توحد العراقيين وتحفظ سيادة العراق ومصالح شعبه وتحقق تطلعات الشارع العراقي".

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