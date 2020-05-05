وزيرة الهجرة المصرية توجه الشكر للكويت : نعمل على إعادة كافة المصريين فى الخارج قبل «عيد الفطر»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة،خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن اليوم تم العرض على رئيس الوزراء، الخطة الكاملة الرامية لإعادة كافة المصريين فى الخارج، وتم وضع التواريخ والدول المستهدفة فى ذلك، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على المواطن المصرى يأتى على قائمة اهتمام الدولة، وأن مصر لا تنسى ابنائها، مشددة على أن الدولة المصرية تعمل على إعادة كافة المصريين قبل عيد الفطر.

وأضافت "مكرم"، أن الدولة المصرية تنظر لأبناء الوطن فى الخارج بمنظور واحد ولا تفرق بينهم وتعامل الجميع بمبدأ واحد، وتابعت:"أى حد عاوز يرجع الدولة ترحب به".

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لدولة الكويت على التنسيق فى إعادة المصريين، مشددة على أن مصر تعمل وفق خط منهجية لإعادة كافة المصريين تحمى الدول فى ظل الإجراءات الأحترازية وتحافظ على سلامة العائدين.