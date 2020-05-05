ضاهر:لتفاهم وطني على أولوية الإنقاذ لتجاوز المرحلة المصيرية من تاريخنا

أشار النائب ​ميشال ضاهر​ إلى أننا "نعيش حاليا مرحلة انهيار مالي واقتصادي غير مسبوقة والمطلوب تفاهم وطني على أولوية الإنقاذ لتجاوز هذه المرحلة المصيرية من تاريخنا".

وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "على الجميع التنبه انه نتيجة الركود الاقتصادي والانهيار المالي العالمي حتى لو نبذنا كل خلافاتنا يبقى الإنقاذ غير مضمون فكيف بظلّ المناكفات وغياب المحاسبة".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ يعاني من أزمة إقتصادية خانقة ترافقت مع انتشار ل​فيروس كورونا​ الذي حصد أرواح 25 شخصا وأصاب أكثر من 700 شخصا على الأراضي اللبنانية، مما زاد من حدة ​الأزمة​ المعيشية.