لبنان القوي: لن نستدرج للسجال العقيم الذي يحاول البعض جره الينا

رحب تكتل "لبنان القوي"، خلال اجتماعه الإلكتروني برئاسة النائب ​جبران باسيل​ بـ"خطوة فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للتشاور مع رؤساء الكتل في ​بعبدا​ بشأن ​الخطة الحكومية​ الإصلاحية"، معتبراً ان "الحوار الجدي و​البناء​ حولها لاسيما في ​لجنة المال والموازنة​ النيابية بهدف تطويرها وتعديلها والتلاقي على قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف في القطاعين العام والخاص، يحصن الموقف اللبناني التفاوضي محلياً ودولياً ويؤهله للاستحصال على التمويل المطلوب".

وأكد التكتل "موقفه الثابت من حماية المودعين والتوزيع العادل للأعباء بين ​الدولة​ و​مصرف لبنان​ و​المصارف​ وذلك في أي خطة مطروحة حاضراً أو مستقبلاً انطلاقاً من الملاحظات التي سيقدمها في النقاشات المطروحة"، مشيراً الى انه "لن يستدرج للسجال العقيم الذي يحاول البعض جره اليه والذي سيزيده اقتناعاً بمتابعة عمله في ​مكافحة الفساد​ تشريعياً وقضائياً، وهو يتابع بأهتمام المسار التشريعي الجاري في ​المجلس النيابي​ سيما في اقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد ​الأموال المنهوبة​ وكشف الحسابات، وسيكون له مساهمات تشريعية جديدة في المدى القريب"، مشدداً على "وجوب تركيز ​الحكومة​ على استنهاض ​الاقتصاد​ وتدعيم شبكة الامان الاجتماعي من خلال اجراءات فورية وسريعة كما المباشرة في التدابير الاصلاحية التي تحتاج الى قرارات تنفيذية".