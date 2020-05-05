وفاة طفلة بعمر 8 سنوات بعد وقوع خزانتها عليها بكفررمان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية عن حادث مؤسف خطف حياة إبنة السنوات الـ 8 سنوات وتدعى ل.ع. في ​بلدة كفررمان​ ​قضاء النبطية​، إثر وقوع خزانة عليها في منزل اَهلها في البلدة.

وقد أدى سقوط الخزانة عليها إلى إصابتها بنزيف، ثم ما لبثت أن فارقت الحياة.