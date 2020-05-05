أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية عن حادث مؤسف خطف حياة إبنة السنوات الـ 8 سنوات وتدعى ل.ع. في بلدة كفررمان قضاء النبطية، إثر وقوع خزانة عليها في منزل اَهلها في البلدة.
وقد أدى سقوط الخزانة عليها إلى إصابتها بنزيف، ثم ما لبثت أن فارقت الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة بعمر 8 سنوات بعد وقوع خزانتها عليها بكفررمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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