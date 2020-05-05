إطلاق نار بساحة الدفتردار بطرابلس على خلفية إشكال سابق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه تم اطلاق النار على محل "ر.ح." منذ قليل في ساحة الدفتردار في ​مدينة طرابلس​ اثر اشكال سابق وقع ظهر اليوم. إضغط للمزيد

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