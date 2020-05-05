الخام الأمريكي يقفز أكثر من 20 بالمئة إلى 24.52 دولار للبرميل

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء، عن أن العقود الآجلة للنفط زادت مكاسبها اليوم تزامنا مع تحقيق ​الخام الأميركي​ قفزة بأكثر من 20 بالمئة، إلى 24.52 ​دولار​ للبرميل.

وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي ​فيروس كورونا​، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

وكان الخامان الأميركي و"برنت" قد صعدا أمس الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأميركي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام "برنت" على زيادة نسبتها 2.9%.