الخام الأمريكي يقفز أكثر من 20 بالمئة إلى 24.52 دولار للبرميل

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، عن أن العقود الآجلة للنفط زادت مكاسبها اليوم تزامنا مع تحقيق الخام الأميركي قفزة بأكثر من 20 بالمئة، إلى 24.52 دولار للبرميل.
وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.
وكان الخامان الأميركي و"برنت" قد صعدا أمس الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأميركي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام "برنت" على زيادة نسبتها 2.9%.
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