توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس الأربعاء غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، تتساقط ​أمطار​ محلية متقطعة في فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فتقارب ال 55 كم/س خاصة شمال البلاد، يبدأ ​الطقس​ بالتحسّن بدءًا من بعد الظهر.

على أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً يتحول ليلاً الى غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع تكوّن ضباب محلي على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الساحل، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.

أما طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية، كما نشهد ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فتلامس معدلاتها الموسمية.