جنبلاط: اذكر البلديات والمجتمع والحزب بأن التراخي بكورونا جريمة

أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، إلى أنه "يبدو ان البعض في الجبل وفي غيرها من المناطق ينسى ان أزمة الكورونا في بدايتها .وكل التوقعات تقول بان الوباء سيفتك مجددا لذا اذكر الجميع من بلديات ومجتمع اهلي والحزب بأن التراخي جريمة".
وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "على الدولة التشدد ووضع برنامج واضح لمصالح الناس واهمية الاحتياطات. انه طريق طويل لا مفر منه".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من إنتشار فيروس كورونا في أراضيه منذ 21 شباط من هذا العام، واستطاع اللبنانيون السيطرة على الإنتشار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هناك موجة ثانية من الفيروس قد يشهدها لبنان بحال التراخي بالإجراءات.
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