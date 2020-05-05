الأونروا: نعمل على أساس شهري بسبب وقف الدعم الأميركي

أعلنت مديرة مكتب أونروا في ​واشنطن​ إليزابيث كامبل، في ​مؤتمر صحفي​، ان "قطع المساعدات الأميركية كان له تأثير كبير على قدرة الوكالة على مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدةويتم العمل حالياً على نحو شهري، والأموال التي بحوزتنا الآن تكفي لدفع رواتب العاملين في مجال ​الصحة​ لدينا وعددهم 30 ألفا حتى نهاية هذا الشهر".

وأكدت أن ​الأونروا​ "لم تحصل إلا على ثلث ميزانيتها السنوية التي تبلغ 1.2 مليار ​دولار​ وأنها تواجه أسوأ أزمة مالية منذ بدء عملياتها قبل 70 عاما تقريباً"، موضحة ان الوكالة "تسعى إلى حد ما لسد ​العجز​ البالغ 800 مليون دولار من خلال توجيه مناشدات لدول أوروبية وخليجية لتقديم تبرعات طارئة".