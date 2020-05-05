منظمة أوروبية تستنكر منع بيروت عودة لاجئين فلسطينيين إلى لبنان

استنكرت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، قرار السلطات ال​لبنان​ية منع عودة لاجئين فلسطينيين لأراضيها على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​، وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن"المديرية العامة للأمن اللبناني أصدرت تعميمًا يقضي بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في ​الإمارات​ بالرجوع إلى الأراضي اللبنانية، دون توضيح أيّة أسبابٍ موجبة لهذا القرار".

ولفت المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إلى أن "جميع الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للعودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء، تم إبلاغهم بحذف أسمائهم من قوائم السفر، ومنعهم من ركوب الطائرات والعودة حتى إشعار آخر".

وأوضح المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي طارق حجّار، أن "التعميم يتضمن تمييزًا عنصريًا فادحًا ضد ​اللاجئين الفلسطينيين​ من حملة وثائق السفر اللبنانية، فالأصل أن يلقى حامل الوثيقة ذات المعاملة التي يلقاها المواطن اللبناني في حالات الترحيل والإبعاد"، معتبراً أن "اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر لبنانية لا يحمل سواها تمكنّه من التنقل، ومنعه من السفر يشكّل انتهاكًا غير مبرر لحقه في حرية السفر والتنقل".

ودعا المرصد ​الحكومة اللبنانية​، "إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق اللاجئين بالتنقل من وإلى بلادهم".