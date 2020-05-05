الرئاسة التركية: حفتر يخسر قوته بفضل دعمنا لقوات الوفاق

دعا رئيس دائرة الاتصال الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القوى الداعمة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بـ"إعادة النظر مرة أخرى في مواقفها"، مشيراً الى انه "بفضل الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، فإن قوات حفتر التي تزعزع الاستقرار تخسر قوتها، وتركيا تدعم الحكومة الشرعية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
وأوضح أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل الالتزام بوعودها وتعهداتها رغم وجود عناصر تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتركيا بلد قوي بما يكفي لدعم أشقائها في ليبيا بنفس الوقت الذي نلاحق فيه الإرهابيين في سوريا والعراق".
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