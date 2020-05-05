الرئاسة التركية: حفتر يخسر قوته بفضل دعمنا لقوات الوفاق

دعا رئيس دائرة الاتصال ​الرئاسة التركية​ فخر ​الدين​ ألطون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القوى الداعمة لقائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​ بـ"إعادة النظر مرة أخرى في مواقفها"، مشيراً الى انه "بفضل الدعم الذي قدمته ​تركيا​ للحكومة الشرعية في ​ليبيا​، فإن قوات حفتر التي تزعزع الاستقرار تخسر قوتها، وتركيا تدعم ​الحكومة​ الشرعية من أجل ​تحقيق​ ​السلام​ والاستقرار في ليبيا".

وأوضح أن تركيا بقيادة الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ ستواصل الالتزام بوعودها وتعهداتها رغم وجود عناصر تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتركيا بلد قوي بما يكفي لدعم أشقائها في ليبيا بنفس الوقت الذي نلاحق فيه الإرهابيين في ​سوريا​ والعراق".