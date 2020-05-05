الداخلية الإيطالية: سنمنح تصاريح عمل لآلاف المهاجريين غير الشرعيين

أعلنت ​وزارة الداخلية​ الإيطالية ان الوزيرة لوسيانا لامورجيز ستعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر، للعمل في ​القطاع الزراعي​، وذلك بسبب توقف تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج بعد ازمة ​فيروس كورونا​.

بدوره انتقد زعيم التيار اليميني المعارض المناهض بشدة للمهاجرين ​ماتيو سالفيني​، هذا القرار، مشيراً في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعيـ الى انهم "يعملون على عملية تقنين ضخمة لأوضاع ​المهاجرين​ غير النظاميين".