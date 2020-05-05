أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية ان الوزيرة لوسيانا لامورجيز ستعرض تصاريح عمل مؤقتة على نحو 200 ألف مهاجر، للعمل في القطاع الزراعي، وذلك بسبب توقف تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج بعد ازمة فيروس كورونا.
بدوره انتقد زعيم التيار اليميني المعارض المناهض بشدة للمهاجرين ماتيو سالفيني، هذا القرار، مشيراً في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعيـ الى انهم "يعملون على عملية تقنين ضخمة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الإيطالية: سنمنح تصاريح عمل لآلاف المهاجريين غير الشرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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