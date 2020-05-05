الداخلية المصرية: ضبط 4409 مخالفين لحظر التجوال خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن "تمكن أجهزة الأمن المصرية خلال الساعات الـ 24 الماضية، من ضبط 4409 مخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء كورونا، ونجحت أيضا في ضبط 1203 سيارات مخالفة لقرار الحظر، في مختلف مناطق البلاد".
ولفتت الى ان "الجهود الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط 56 دراجة نارية و118 مركبة "توك توك" مخالفة، إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار غلق المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها".
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