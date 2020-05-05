الداخلية المصرية: ضبط 4409 مخالفين لحظر التجوال خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ عن "تمكن أجهزة ​الأمن​ المصرية خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، من ضبط 4409 مخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء ​كورونا​، ونجحت أيضا في ضبط 1203 سيارات مخالفة لقرار الحظر، في مختلف مناطق البلاد".

ولفتت الى ان "الجهود الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط 56 ​دراجة نارية​ و118 مركبة "توك توك" مخالفة، إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار غلق المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها".