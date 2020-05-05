الأسطول المصري يتسلم ثالث غواصة ألمانية من طراز "إس 43"

وصلت الغواصة "إس 43" إلى قاعدة ​الإسكندرية​، لتنضم إلى أسطول ​القوات البحرية المصرية​. وتعد هذه الغواصة ألمانية الصنع الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية، وتعد الغواصة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار خطة تطوير وتسليح ​القوات المسلحة​ المصرية.

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات و​الصواريخ​ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين ​المياه​ الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز ​الأمن​ القومي المصري.