الأسطول المصري يتسلم ثالث غواصة ألمانية من طراز "إس 43"

وصلت الغواصة "إس 43" إلى قاعدة الإسكندرية، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية. وتعد هذه الغواصة ألمانية الصنع الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر سنة 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءاتها القتالية، وتعد الغواصة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار خطة تطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.
وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.
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