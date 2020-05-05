مصرع ما يصل إلى 50 شخصاً في انهيار منجم في ليبيريا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







مونروفيا: لقي ما يصل إلى 50 شخصاً مصرعهم في انهيار منجم في شمال غرب ليبيريا، بحسب ما أعلن وزير الثلاثاء متحدثاً من موقع الحادث.

وقال وزير الرياضة ميلياس شيريف لوكالة فرانس برس إنّ الحادث الذي وقع الإثنين في مقاطعة غراند كايب ماونت أسفر عن "مصرع قرابة 50 شخصاً، وفريق الإنقاذ يبحث عن المفقودين"، دون أن يقدّم المزيد من التفاصيل.

والمناجم غير الشرعية شائعة في البلد الغني بالمعادن والذي عصفت به جائحة إيبولا بعد حربين أهليتين.

Advertisements

وأكّد مسؤول في المكتب الإعلامي للرئاسة وقوع الحادث دون أن يعلن عن حصيلة محددة للقتلى.

وقال سميث توبي "لم تصلنا أي معلومات مؤكّدة من هناك. بعض الناس يقولون 50 قتيلاً وآخرون يقولون أكثر من 50".

وأضاف أنّ "مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية وبعض مسؤولي وزارات التعدين والطاقة ذهبوا إلى هناك، لكنّنا لم نسمع منهم بعد".

