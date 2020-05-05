طنجة.. مغاربة حاملون للجنسية الإسبانية يحتجون لتأمين عودتهم إلى إسبانيا – فيديو

فيديو: يونس الميموني

احتج مغاربة المهجر الحاملين للجنسية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، أمام القنصلية الإسبانية لمطالبتها بتأمين عودتهم إلى إسبانيا، بعد إغلاق الحدود بين البلدين للحد من انتشار “كوفيد-19”.

وكشف محتجون لـ”اليوم24″ أن جواز السفر الإسباني لم ينفعهم في محنتهم، وأنهم عالقون في المغرب، منذ حوالي شهرين.

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وقال المتحدثون ذاتهم إنهم تركوا أطفالهم، وزوجاتهم في إسبانيا، كما أن استمرار إغلاق الحدود تسبب لهم في مشاكل كبيرة على مستوى وظائفهم.

وطالب المحتجون ذاتهم بتأمين رحلاتهم عبر باخرتين تقلهم إلى ميناء الجزيرة الخضراء، من أجل وضع حد لمعاناتهم.