العسري: وزير المالية نفى استفادة المدارس الخصوصية ومستخدميها من صندوق تدبير جائحة كورونا

نفى على العسري، عضو مجلس النواب، صحة ما تم تداوله بشأن بشأن استفادة المدارس الخصوصية من دعم صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، وهو الخبر الذي أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أحقية هذه المؤسسات في تلقي الدعم.

وأكد العسري في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أكد له، أمس الإثنين، أن المدار الخاصة لم تستفد من أي دعم من جهة الصندوق، مضيفا بأنه وجوابا على تساؤل البرلماني قد شدد على أن مستدمي هذه المؤسسات الذين صرحوا بتوقفهم عن العمل لم يستفيدو بدورهم من دعم الصندوق.

وكانت إحدى وسائل الإعلام قد نشرت أن لوبي المدارس الخاصة قد استطاع أن يمتص الغضب الشعبي والنقابي، وأن يضغط على حكومة العثماني ليتمكن من استفادة آلاف المدارس الخصوصية من دعم صندوق تدبير الجائحة.