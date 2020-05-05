وفاة القارئ الشيخ المصري محمد محمود الطبلاوي.. "آخر أعلام القرّاء"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جهات رسميّة مصريّة عن وفاة الشيخ القارئ محمد محمود الطبلاوي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عامًا، وأعلن عن ذلك نائب نقيب القراء، الشيخ محمد حشاد.
وقال حشاد في تصريحات لمصادر مصريّة محليّة، إن "الشيخ محمد محمود الطبلاوي كان يعاني من المرض منذ فترة طويلة". وأشار نائب نقيب القراء، إلى أنه "سيتم تشييع جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالبساتين، بعد قليل، ويقتصر الأمر على أسرته فقط، ولن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية".
وكتب أستاذ الحديث في جامعة الأزهر المصريّة، د. أحمد عيسى المعصراوي، من خلال صفحته في موقع "تويتر": "خالص العزاء فى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي سائلًا الله سبحانه أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
ورفعت العديد من الحسابات المصريّة على موقع "تويتر" دعاوي الرحمة والعزاء للقارئ وذويه مرفقين مع أدعيتهم مقاطع صوت مسجّلة من تلاوة بعض آيات القرآن الكريم بصوت الشيخ المرحوم.
وكتب الشاب محمد أبو علي، على حسابه في "تويتر"، أنه "انتقل الشيخ محمد محمود #الطبلاوي إلى جوار الله اليوم، آخر من تبقى من أعلام القراء الكبار، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن القرآن خيرًا لما قدمه طيلة حياته".
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