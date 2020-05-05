الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين "لإيجادهم علاجا محتملا لكورونا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هنأت السفيرة الإماراتية في الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، الثلاثاء، علماء إسرائيليين على إيجادهم "علاجًا محتملا" لوباء كورونا.

وأضافت السفيرة، لمراسل القناة 13، باراك رافيد، أن الإمارات "لن تعارض تعاونًا مع إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا".

ويأتي "عدم معارضة التعاون" بعدما أحضر الموساد معدّات طبيّة، نهاية آذار/مارس الماضي، من دولة خليجيّة لا تقيم إسرائيل علاقات معها، يُرجّح أنها الإمارات.

أما بخصوص العلاج المحتمل، فليس أكثر من مصل سلبي، غير قادر على العلاج لفترة طويلة، إنما لأسابيع محدّدة.

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وادعى المعهد البيولوجي الإسرائيلي في نِس تسيونا، الذي يطور أسلحة بيولوجية، أنه طوّر علاجا هو الأول من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد. وقال بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية والمعهد البيولوجي إن العلاج، وهو عبارة عن مصل، يعمل بشكل عيني ضد فيروس كورنا، "خلافا لعلاجات تجريبية أخرى سابقة ضد الفيروس، التي تستند بغالبيتها على أدوية تعالج أمراضا أخرى".

غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها المعهد البيولوجي في نس تسيونا عن اختراق نحو تطوير مصل مضاد لكورونا، فقد أعلن اختراق كهذا قبل شهرين. وفي حينه، أصدرت وزارة الأمن بيانا قالت فيه إنه "لا يوجد اختراق في جهود المعهد البيولوجي لتطوير تطعيم لفيروس كورونا، أو لتطوير أدوات فحص. ونشاط المعهد يجري بموجب برنامج منتظم وسيستغرق وقتا".

يشار إلى أن تقديرات الخبراء في العالم وفي إسرائيل، هي أن فترة تطوير تطعيم تمتد ما بين عدة أشهر إلى سنة ونصف السنة. وهناك سباق لتطوير تطعيم بين معاهد أبحاث في العالم كله.

ووصف محلل الشؤون الأمنية الإسرائيلي، يوسي ميلمان، إعلان المعهد البيولوجي، مساء أمس، بأنه "حل جزئي. والحديث يدور عن لقاح سلبي. يحقنون به المريض في حالة خطيرة وثمة احتمال أن يحيّد اللقاح الفيروس. وبذلك، يكون المريض محميا لثلاثة أو أربعة أسابيع، ويتوجب حقنه مجددا. بينما اللقاح الإيجابي يكون ساري المفعول لسنوات. واللقاح السلبي يستخدمونه ضد سم الأفاعي والداء الكلب". وأضاف ميلمان في تويتر أنه "في جميع الأحوال، ثمة خطورة بأن المصل لن يحمي المريض. وقد تم النشر عن أن مختبرا هولنديا طور مضادات ضد فيروس السارس ووجد أنها فعالة ضد الفيروس الحالي".