- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "البنتاجون": قواتنا جاهزة للتعامل مع أي تطورات بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل
الثلاثاء 5 مايو 2020
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أن قواتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مواصلة إيران لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي، أن النظام الإيراني يدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار في ظل حاجة شعبه إلى الدعم لمواجهة جائحة كورونا.
بدوره أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أن القمر الصناعي العسكري الذي أطلقته إيران مؤخرًا لا يشكل تهديدا جديا ولكن تجاربها الصاروخية بعيدة المدى تثير القلق.
في سياق آخر، اتهم إسبر، الصين بعدم التعامل بشفافية إزاء أزمة فيروس كورونا منذ البداية، وتابع قائلًا: "كل ما تفعله الآن هو محاولة تحسين صورتها دوليا".
كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن واشنطن لا ترجح أن عملًا متعمدًا وراء خروج فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر "البنتاجون": قواتنا جاهزة للتعامل مع أي تطورات بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.